العدالة والتنمية خارج الجماعة والنتائج الأولية تمنح “الحصان” الرتب الأولى للانتخابات في الحي المحمدي بالبيضاء نكهة “سياسية” خاصة، تختلف عن باقي الأحياء،…
فتحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء الثلاثاء الماضي، بحثا…
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، بإحضار…
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة متشرد يتحدر…
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة بابتدائية…
مساطر ملتوية للاحتيال على المتزايدين وملايين الدراهم في مهب الريح هدد وكيل…
قال إن شقيقته فبركت التهمة لإجباره على مغادرة البيت أصدرت غرفة…
تمكنت مصالح الأمن بمراكش، من خلال عمليتين منفردتين، من إيقاف شخصين،…
ضمن أفرادها 3 نساء وجنايات فاس برأت أحدهم وأدانت ثلاثة منهم بسنتين…
حلت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع…
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة رئيس السرية بالحاجب، مطلع…
مؤسسات التعليم العالي تكسب ثقة الوزارة الوصية والطلبة والأسر يحتل التعليم العالي الخصوصي حيزا مهما في العرض الجامعي، لم يعد…
اليونسيف: سنوات التعليم التي يحصل عليها الطفل تؤثر مباشرة على دخله المستقبلي أدى تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر، إلى…
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده…
> كيف تناول المشرع التعاطي مع جريمة انتحال الصفات التي ينظمها القانون؟ > أولا لا يمكن التفرقة بين جريمة انتحال…
خدمات تركيب الرموش والتزيين بالحناء وضفر الشعر في غياب التدابير الوقائية ارتفع عدد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية لم يسبق…
لجوء بارونات إلى إسبانيا بعد اشتداد الحصار عليهم من قبل الأجهزة المغربية كشفت تحريات أمرت بإجرائها رئاسة النيابة العامة لجوء…
الأكاديمية لم تحدد الوسائل البيداغوجية المستعملة للتعليم عن بعد لم تكشف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس عن مخططها لتوفير وسائل…
جمجمة حوت طولها 4 أمتار عثرت بعثة الجمعية الجغرافية الروسية في جزر الكوريل بالمحيط الهادئ على جمجمة لحوت العنبر بطول…
يعتزم المغرب الكشف عن سيارة جديدة ذات صنع مغربي في الأشهر المقبلة. وأفادت مصادر “الصباح” أن السيارة أنجزت بشراكة مع…