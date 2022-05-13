خاص
مركز التعريف بالتراث… سفر في الذاكرة
ميلاد أول فضاء موضوعاتي يستعيد تاريخ المدينة القديمة للبيضاء ازدانت البيضاء، منتصف أبريل الماضي، بمولود جديد عبارة عن “مركز التعريف بالتراث” يعد الأول من نوعه في المدينة، التي ظلت مولية ظهرها لتاريخها وذاكرتها، على الأقل بشكل مؤسساتي، إذ ظلت العاصمة الاقتصادية للمملكة خالية من أي متحف يعرف بجوانب من تاريخها،أكمل القراءة »
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