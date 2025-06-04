” فالدي” قيمة مضافة للسياحة بالجديدة

تعززت البنية السياحية بإقليم الجديدة بمطعم ومقهى ” فالدي” ، الذي شيد على أمواج المحيط الأطلسي بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد خمس كيلومترات جنوب الجديدة.

والتأم السبت الأخير مدعوون فاق عددهم 600 في حفل التدشين، ضمنهم ثلة من الفنانين والفنانات الكبار، نظير سحر الصديقي وأيوب رحل وابتسام تسكت وابتسام العروسي ورفيق بوبكر ومحمد عاطر وسارة بوعبيد وزينب عروب وزهور السليماني وراوية ومراد العشابي.

وأضفى وجودهم سحرا خاصا على جمالية منشأة ” فالدي” التي صممت بشكل رائع في موقع يتيح للبصر أن يسرح بكل تلقائية، على بساط المياه الزرقاء لشاطئ سيدي بوزيد .

واعتبر مهنيون أن فالدي اختار لنفسه الموقع المتميز أولا، وزاوج في معماره بين الأصيل والمعاصر ثانيا، وأنه من دون شك وهو يفتح أبوابه مع بداية صيف هذه السنة ، سيعزز جاذبية المصطاف السالف الذكر، ويقدم نفسه رافعة جديدة للسياحة بإقليم الجديدة. فهو من صنف مطاعم ومقاهي الجيل الجديد، التي تستجيب للأذواق المختلفة .

إلى ذلك صرح سعيد الجرزي مالك فالدي لموقع “الصباح”، أنه جد سعيد أن يمنح لإقليمه الجديدة ، منتوجا راقيا كهذا وزاد قائلا ” يغمرني شرف لا حد له وأنا أستثمر في إقليم الجديدة الذي ارتبط به ميلاد ونشأة ، ومما لا شك فيه أن هذا المشروع النوعي، سنترك الحكم عليه لأهل دكالة وضيوفها من داخل المغرب وخارجه، لأننا اشتغلنا طيلة أربع سنوات كاملة ، معتمدين على خبرة متخصصين في الميدان، وبفضل الله نأمل أن نكون وفقنا في تقديم منتوج يضاهي الكبار “.

وتابع الجرزي ” فالدي مطعم ومقهى مفتوح على الأطلسي مباشرة ، لأنه يمتلك ثلاثة طوابق بشرفات تتيح منظرا بانوراميا روعة بكل المقاييس، وأكيد أن زبناءنا لن يأتوننا من أجل المنظر الرائع فقط ، بل لنا كذلك فريق عمل بقيادة الشاف عصام المراكشي الذي صقلته تجارب سنوات، يسهرون جميعا على خدمات نوعية غايتها الأساسية إرضاء الأذواق “.

وختم سعيد الجرزي” إن خدماتنا هي التي نعول عليها لنكون الأفضل بحول الله ، لأننا نستثمر باستمرار في الجودة والسلامة الصحية والارتقاء المستمر بالخدمات، فضلا عن كون فالدي مشروع يقدم نفسه بلمسة اجتماعية من خلال تشغيله ل 70 من اليد العاملة بكيفية مستمرة ”

عبد الله غيتومي

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