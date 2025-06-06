الملك يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1526 شخصا.

وأصدرت وزارة العدل بلاغا، ذكرت فيه أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1511 شخصا.

واستفاذ من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1305 نزيلا، إذ تم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 72 نزيلا، و التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1229 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 04 نزلاء.

واستفاد أيضا من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 206 شخصا، إذ تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 71 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 06 أشخاص، و العفو من الغرامة لفائدة 115 شخصا، و العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 12 شخصا، و العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخصين اثنين.

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا.

وأبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

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