تهاني من موريتانيا ومصر والسنغال والسودان وسوريا والصومال للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي والأمة الإسلامية تستقبل عيد الأضحى المبارك، أن أبعث إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متمنيا أن يعيده الله عليكم وعلى أسرتكم الملكية الشريفة بموفور الصحة والرخاء، وعلى بلدكم الشقيق – تحت رعايتكم السامية – بالإزدهار والنماء، راجيا من الله أن يعيده على أمتنا الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات”.

وجدد البرهان، التأكيد في هذه البرقية، على حرصه الشديد وعزمه الأكيد على تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدني أن أهنئكم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات والتمنيات الخالصة لجلالتكم بموفور الصحة والعافية بهذه المناسبة العطرة، سائلين الله تعالى أن يديم نعمته عليكم، ويجعل هذا العيد المبارك وفرحة حلوله دواما للمسرات وفرصة للتواصل والإيخاء والتعاون الجاد والمثمر بين أقطارنا ويجعل بلدينا وأمتنا العربية والإسلامية تنعم بالخير واليمن والبركات”.

كما تضرع الرئيس الصومالي إلى الله تعالى أن يوفق جلالة الملك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما، وأن يمد جلالته بالصحة والسعادة، والشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدني في هذه الأيام الفضيلة، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، أعاده الله على أمتينا العربية والإسلامية باليمن والبركات، متمنيا لكم في هذه المناسبة الطيبة دوام الصحة، وتمام التوفيق، راجيا من الله تعالى أن يمن علينا بفضله وينعم على بلدينا وشعبينا الشقيقين بالخير والازدهار والأمان”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

ومما جاء في هذه البرقية، “يطيب لي، والأمة الإسلامية تحتفل بعيد الأضحى المبارك، أن أتوجه إلى جلالتكم وإلى شعب المغرب الشقيق بأخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية”.

وأضاف الرئيس المصري “وفي هذه المناسبة العظيمة، نستلهم معا القيم الإسلامية السامية التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا وللأجيال القادمة”، متضرعا إلى الله عز وجل أن “يتقبل منا عباداتنا ودعواتنا في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على بلدينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس الموريتاني، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على الشعبين الشقيقين وعلى سائر شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والرفاه.

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