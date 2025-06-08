الفرار والسياقة الخطيرة تطيحان بعشريني بطنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس السبت 07 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار والسياقة بشكل خطير يمس بسلامة مستعملي الطريق.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق سيارة بالقيادة بشكل خطير فوق رصيف مدارة طرقية بوسط المدينة، حيث باشرت بحثا أظهر أن المعني بالأمر ارتكب حادثة سير بخسائر مادية قبل الفرار بالشكل الذي ظهر في هذا التسجيل.

وقد أسفرت العمليات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس السبت، فضلا عن حجز السيارة المستعملة من قبله ووضعها بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.

وجرى الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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