مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات .. الأميرة للا حسناء تحضر بنيس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركة

حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، اليوم الأحد، بنيس، مأدبة عشاء أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، والسيدة بريجيت ماكرون، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا المؤتمر.

ولدى وصولها إلى مكان إقامة مأدبة العشاء، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والسيدة بريجيت ماكرون.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي تنظمه فرنسا وكوستاريكا بشكل مشترك، سينطلق غدا الإثنين وتتواصل أشغاله إلى غاية يوم الجمعة بمدينة نيس، بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد.

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