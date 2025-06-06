شاومي تدرج سيارتها SU7 Ultra في لعبة Gran Turismo 7

في خطوة تدمج بين الابتكار في عالم السيارات الذكية ومتعة ألعاب المحاكاة الواقعية، أعلنت شركة “شاومي” عن شراكة جديدة مع شركة **Polyphony Digital**، المطوّرة للعبة السباقات الشهيرة **Gran Turismo 7**.

وتأتي هذه الشراكة تتويجًا لطموحات شاومي في دخول عالم السيارات بقوة، حيث تم الإعلان رسميًا عن إدراج سيارتها الجديدة “Xiaomi SU7 Ultra** ضمن أسطول السيارات المتوفرة في اللعبة.

ويُعد هذا الإدراج أول ظهور رسمي لسيارة شاومي في لعبة سباقات عالمية، وهو ما يعكس ثقة مطوّري اللعبة في أداء وتصميم SU7 Ultra، التي تُعتبر من أبرز السيارات الكهربائية التي كشفت عنها الشركة مؤخرًا. وستكون السيارة متاحة للاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث يمكنهم اختبار قدراتها ضمن حلبات السباق المتنوعة التي تتميز بها Gran Turismo 7، المعروفة بمحاكاتها الواقعية وتجربتها الغامرة لعشاق السيارات.

SU7 Ultra: مزيج من الأداء والتقنية

تُعد Xiaomi SU7 Ultra من أقوى طرازات شاومي في فئة السيارات الكهربائية، حيث تم تطويرها لتجمع بين التصميم الرياضي الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة. وتُراهن شاومي من خلال هذه السيارة على منافسة الكبار في قطاع السيارات الكهربائية، بفضل أداء متفوق ومواصفات ذكية مستمدة من خبرة الشركة في مجال الإلكترونيات.

تجربة تفاعلية وجسر نحو المستقبل

وتُعزز هذه الشراكة توجهات “شاومي” لتوسيع تأثير علامتها التجارية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نموا متسارعا. كما تتيح لعشاق السيارات فرصة التعرف على أداء SU7 Ultra بشكل تفاعلي ومباشر، ما يساهم في تعزيز مكانة السيارة قبل إطلاقها في الأسواق العالمية بشكل أوسع.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعربت كل من شاومي وPolyphony Digital عن حماسهم لتقديم هذه التجربة الفريدة، مؤكدتين أن هذا التعاون قد يكون بداية لمزيد من المشاريع المشتركة بين عالمي السيارات والألعاب.

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