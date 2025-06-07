الملك يتوصل ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن أعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات، إنه سميع مجيب”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلين الله أن يعيده على جلالتكم، وعلى شعبكم الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى أمتنا الإسلامية بالعزة والتمكين”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الغابون، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، بريس كلوتير أوليغي نغيما، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر الرئيس الغابوني، في هذه البرقية لجلالة الملك، باسم الشعب الغابوني وحكومة الجمهورية، وباسمه الشخصي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالصحة والسعادة والسلام.

ومما جاء في برقية الرئيس الغابوني “وأود أن أقرن بهذه التهاني الأسرة الملكية الشريفة، والشعب المغربي الشقيق، متمنيا له دوام الازدهار في ظل قيادتكم المتبصرة”، معربا عن أمله في أن يكون هذا العيد المبارك “لحظة فرح وتضامن ورجاء بالنسبة لجلالتكم”.

وأضاف بريس كلوتير أوليغي نغيما “إنني على ثقة بأن روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع بين الغابون والمغرب ستواصل نموها بفضل جهودنا المشتركة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا.”

وجدد الرئيس الغابوني تهانئه وتمنياته بالازدهار،لجلالة الملك، معربا عن بالغ تقديره وعظيم احترامه لجلالته.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب أردوغان في هذه البرقية، باسم بلاده، وباسمه الشخصي، عن أطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالرفاه والزدهار للشعب المغربي الصديق والشقيق.

وتضرع الرئيس التركي إلى المولى عز وجل أن “يجعل هذا العيد المبارك الذي يوحدنا، مبعث سلام وسكينة للإنسانية جمعاء”.

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