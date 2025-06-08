بالفيديو.. “ميغاراما” تحتضن العرض ما قبل الأول لفيلم “الربحة”

احتضنت قاعة سينما ميغاراما بالدار البيضاء، مساء أمس السبت، العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل “الربحة | Jackpot”، من تأليف وإخراج رشيد محب، وذلك وسط حضور لافت لعدد من الفنانين ومحبي الفن السابع.

ويروي الفيلم، الذي يمتد على مدى 90 دقيقة، حكاية ثلاثة شبان من الدار البيضاء يطاردون حلم الثراء السريع، عبر فبركة فضائح وهمية على منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على حركة البورصة، وذلك بتنسيق مع مؤثرة مشهورة وأحد أبرز المحتالين الرقميين. غير أن مسارهم المفاجئ نحو النجاح سرعان ما ينقلب رأسا على عقب، بعد دخول فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الخط ومباشرتها التحقيقات لتعقبهم.

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