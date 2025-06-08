وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة يكشف حيثيات حادثة سير خطيرة

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أنه صباح يومه الأحد، وقعت حادثة سير خطيرة على مستوى جماعة سور العز التابع لنفوذ درك سيدي ادريس، ويتعلق الأمر بدراجة ثلاثية العجلات، كان سائقها يقل مجموعة من الأشخاص، وعددهم 13، والذي فقد التحكم في السياقة وفي السيطرة على الدراجة النارية.

وخلفت الحادثة وفاة 07 أشخاص بعين المكان، بما فيهم السائق وإصابة 07 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، وتتبع الحالة الصحية لباقي الضحايا، ونقل الموتى إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة للتعجيل بإجراءات الفحص والدفن.

وجاري البحث في ظروف الحادثة وملابساتها من قبل الضابطة القضائية تحت اشراف هذه النيابة العامة.

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