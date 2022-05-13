مجتمع
“كافي بيار”… “البلية” الجديدة
فضاءات انتشرت بسرعة في الأحياء وتوفر خدمات متنوعة للطلبة وتحقق أرباحا مهمة إنجاز: العقيد درغام شهدت أحياء البيضاء، انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة لمقاهي الألعاب، أو ما يصطلح عليها «كافي بيار»، والتي توفر خدمات متنوعة أخرى بالإضافة إلى خدمات المقاهي العادية. عاينت «الصباح» في جولات قامت بها في عدة أحياءأكمل القراءة »
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