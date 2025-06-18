بالفيديو.. “أفريقيا” تطلق النسخة الثالثة من برنامج “1000 فكرة”

أعلنت شركة “أفريقيا” للمحروقات، أمس الثلاثاء، عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “1000 فكرة”، الخاص بدعم حاملي المشاريع الشباب، عبر توفير منصة شاملة للمواكبة والتكوين وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للحياة، وذلك خلال لقاء خاص احتضنته البيضاء بحضور عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.

وتم خلال اللقاء، تنظيم جلسات تفاعلية، شكلت فضاءا غنيا للنقاش والتبادل حول التحديات التي تواجه حاملي المشاريع، مع تقديم تجارب عدد من المستفيدين من البرنامج، الذين شاركوا قصص نجاحهم وتحدياتهم أمام الحضور، ما أتاح فهما عمليا لطبيعة مسار المبادرة الاقتصادية في المغرب.

من جهته، كشف سعيد البغدادي، المدير العام لقطب المحروقات والزيوت بمجموعة “أكوا”، حصيلة البرنامج الذي أطلقته “أفريقيا” سنة 2019، والذي مكن إلى اليوم من إحداث أكثر من 650 مقاولة ناشئة عبر مختلف جهات المملكة، ما جعل منه مرجعا وطنيا في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “1000 فكرة” لا يشترط توفر المشاركين على شهادات أو خبرات مسبقة، بل يركز على الإمكانات الفردية والأفكار المبتكرة، ويمنحهم مسارا متكاملا يشمل التكوين، والتأطير، والتشبيك، والمواكبة الميدانية، بهدف تشجيع المقاولة الشبابية ودعم الإدماج الاقتصادي في مختلف جهات المغرب.

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