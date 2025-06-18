منظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا تاريخيا بشأن الأمراض النادرة

للمرة الأولى في تاريخها، اعتمدت جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية قرارًا رسميًا مخصصًا للأمراض النادرة، وهو إنجاز يعتبر تحولًا جذريًا في الاعتراف الدولي بالتحديات الصحية والاجتماعية المرتبطة بهذه الحالات الطبية المعقدة والمهمشة.

خلال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، صادقت الدول الأعضاء على هذا القرار التاريخي، مما يبعث برسالة أمل لأكثر من 300 مليون شخص يعانون من أمراض نادرة أو لم تُشخص بعد.

ويهدف القرار إلى معالجة الثغرات النظامية التي لطالما عانى منها المرضى وأسرهم، مثل التأخر في التشخيص، وانعدام تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية، وغياب السياسات الوطنية المخصصة لهذا الملف.

كما يدعو القرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إعداد خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى تعزيز قدرات النظم الصحية وضمان استجابة شاملة ومتكاملة لاحتياجات المرضى النادرين في مختلف أنحاء العالم.

وقد رحب الفاعلون الصحيون والجمعيات والمجتمع العلمي والسلطات الصحية الدولية بهذا القرار، باعتباره يمثل بداية مرحلة جديدة لصياغة سياسات صحية دولية أكثر عدالة وشمولية واستجابة.

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