شراكة دعم للمنتخبات الوطنية تجمع “صوناسيد” بالجامعة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب “صوناسيد”، وذلك خلال ندوة احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تنضم “صوناسيد” إلى قائمة الداعمين للمنتخبات الوطنية المغربية، وفي مقدمتها منتخبا “أسود الأطلس” و”لبؤات الأطلس”، لتصبح بذلك مساندا رسميا لمسيرتهما في المحافل القارية والدولية المرتقبة.

وبهذه المناسبة، قال طارق ناجم، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الشراكة الموقعة مع “صوناسيد”، تأتي في إطار سياسة واستراتيجية الجامعة، التي تنخرط في شراكات مؤسساتية مختلفة ومع مستشهرين بارزين، بغاية إرساء منظومة متينة أكثر فأكثر لتطوير كرة القدم.

وأكد أن هذه الشراكة تعكس تلاقحا بين قوة صناعية وطنية والروح الجماعية لكرة القدم، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز إشعاع المملكة المغربية خارج حدودها، من خلال الأداء الرياضي والانخراط المجتمعي المسؤول.

من جهته، عبر إسماعيل أقلعي، المدير العام لشركة “صوناسيد”، عن فخره بدعم جميع المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن الاتفاقية تندرج في صميم التزام الشركة بالمساهمة في إشعاع كرة القدم الوطنية.

وكشف أقلعي أن “صوناسيد” تساهم فعليا في بناء كافة الملاعب الرياضية الجاري تشييدها حاليا بالمملكة، والمخصصة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، مضيفا أن هذا الانخراط يعكس دور الشركة في مواكبة الدينامية الكبرى التي يشهدها المغرب في مجال البنيات التحتية الرياضية.

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