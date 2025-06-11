بعد مصرع شاب.. مطالب بتشديد المراقبة على سائقي الدراجات النارية

ارتفعت العديد من الأصوات مطالبة العناصر الأمنية المكلفة بحركة السير والجولان بمدن تطوان مرتيل المضيق الفنيدق، بتكثيف المراقبة وزجر المخالفين من سائقي الدراجات النارية، الذين لا يحترمون قانون السير ولا يلتزمون بارتداء الخوذات الواقية.

وتزامنت هذه المطالب مع حادثة السير الأليمة التي ذهب ضحيتها، أمس (الثلاثاء)، أحد سائقي الدراجات النارية، الذي أردته إحدى حافلات النقل العمومي، صريعا بعد دهس رأسه، الأمر الذي خلف هلعا قويا في نفوس كل من تابعوا أطوار هذه الفاجعة الطرقية، التي يظهر أن ضحيتها لم يكن يضع الخوذة الواقية، إذ داست عجلات الحافلة رأسه متسببة في مقتل في الحال.

وأشارت بعض المصادر إلى أن بعض سائقي الدراجات النارية الحديثة، من صنف (س 70 أو س90) باتوا يلجؤون إلى سياقة استعراضية غير آبهين بشروط السلامة، وغير معترفين بقانون السير، الأمر الذي جعل الأصوات ترتفع من أجل التعامل بحزم مع اختلالات هذه العينة من السائقين، خاصة خلال فصل الصيف الذي تعرف فيه الطرقات بتطوان والمدن المجاورة لها حركة كثيفة بمختلف المعابر الطرقية.

يوسف الجوهري(تطوان)

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