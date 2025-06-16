هيأة الموثقين تعلن استئناف العمل بمنصة TAWTIK+

أعلن المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، اليوم الاثنين، عن استئناف العمل بمنصة TAWTIK+ الرقمية، مؤكدا عزمه على مواصلة مشروع رقمنة مهنة التوثيق ضمن مقاربة تضمن أعلى مستويات الأمان السيبراني.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه باشر منذ مدة سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الشركاء، في مقدمتهم وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وذلك بهدف تعزيز أمن وسلامة المعطيات المتبادلة عبر المنصة.

وشدد البلاغ على أن هذه المبادرات جاءت في سياق إدراك المجلس للأهمية الاستراتيجية لأمن منصة الموثقين بالمغرب TAWTIK+، خاصة مع التوجه المتسارع نحو رقمنة الخدمات التوثيقية.

وعقب انتخابه رئيسا جديدا للمجلس الوطني للموثقين، شارك عادل البيطار في اجتماع رفيع المستوى انعقد اليوم الاثنين، بحضور وزير العدل والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وتم خلاله الاتفاق على تحديد وتنفيذ التدابير التقنية اللازمة، على ألا تتجاوز مدة تنفيذها 48 ساعة.

وأكد البلاغ أنه تم اعتماد وتفعيل جميع المتطلبات التقنية خلال هذا الاجتماع، مما أتاح الاستئناف الكامل والفعال لجميع وظائف منصة TAWTIK+، التي أصبحت تعمل الآن بشكل طبيعي وكامل.

وبهذه المناسبة، عبر المجلس الوطني لهيأة الموثقين عن شكره وامتنانه لكافة الشركاء على تعبئتهم وتعاونهم، مؤكدا التزامه الراسخ بمواصلة مشروع التحول الرقمي الشامل لمهنة التوثيق، وعلى رأسه مشروع العقد التوثيقي الإلكتروني، وذلك في احترام تام لمتطلبات الأمان والسرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبشراكة مع وزارة العدل والمؤسسات المعنية بالرقمنة والأمن السيبراني.

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