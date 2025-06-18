BEIN تجدد حقوق البث الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2028

كشفت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الرياضية والإعلامية والترفيهية الرائدة عالمياً، عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى نهاية موسم 2027/28، مؤكدةً بذلك ريادتها كوجهة عالمية للرياضة.

وتبث beIN SPORTS، الشبكة الرياضية الرائدة التابعة للمجموعة، جميع مباريات الموسم البالغ عددها 380 مباراة مباشرة وحصرياً لعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مع مجموعة برامج متكاملة، تشمل الاستوديوهات التحليلية التي تُعرض قبل وبعد المباريات، إلى جانب ملخصات يومية وبرامج موجزة لأبرز أحداث الأسبوع.

كما تقدم منصة TOD المتخصصة بالبث الرقمي ميزة إضافية للمشتركين تتيح لهم مشاهدة جميع فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث المباشر على الإنترنت والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، مما يضمن لعشاق كرة القدم تجربة مشاهدة شاملة ومتميزة.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في المقر الرئيسي لمجموعة beIN الإعلامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطر، بحضور السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وبول مولنار، الرئيس التنفيذي للإعلام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال السبيعي: “تجسّد شراكتنا الراسخة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت منذ عام 2013، مسيرة حافلة بالنمو والنجاح المُشترك. ويأتي هذا التجديد تعبيراً عن التزامنا الثابت بتقديم محتوى رياضي فائق الجودة عبر قنوات beIN SPORTS، وترسيخاً لمكانتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيداً للثقة الكبيرة التي تمنحنا إياها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسرنا الاستمرار في تقديم تغطية شاملة لكل مُجريات الدوري الإنجليزي الممتاز لمُشاهدينا لثلاثة أعوامٍ قادمة، مع تأكيد التزامنا الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير التحليل والتعليق الرياضي المُتميّز التي اعتاد عليها الملايين من المتابعين”.

ومن جانبه، قال بول مولنار: “يسرنا الإعلان عن تمديد شراكتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مجموعة beIN الإعلامية لثلاثة مواسم أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس هذا التجديد التزامنا المُتبادل بتقديم محتوى كروي عالمي المستوى، وتوفير أفضل تجربة مشاهدة ممكنة، مع مراعاة تفضيلات المُشاهدين في كل منطقة. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المثمر في شتى مجالات المحتوى والمبادرات الترويجية المتنوعة، بهدف تقريب الدوري الإنجليزي الممتاز من قلوب جماهيرنا المتحمسة في هذه المنطقة الهامة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدوري الإنجليزي الممتاز قد تطور منذ تأسيسه عام 1992 ليصبح أحد أكثر المنافسات الرياضية استقطاباً للمشاهدين على مستوى العالم، حيث وصل إجمالي عدد متابعي مبارياته عبر شاشات التلفاز إلى ثلاثة مليارات مشاهد. ويُعزى هذا الانتشار العالمي الواسع للبطولة إلى المستوى العالي من التنافسية بين الأندية العريقة وألمع النجوم الذين ساهموا في كتابة تاريخ كرة القدم.

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