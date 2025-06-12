ميداوي يعفي عميد كلية الآداب بتطوان

طوت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صفحة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وذلك على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التقرير، الذي أنجز بعد سلسلة من التحقيقات والمراقبات، كشف عن وجود مجموعة من الخروقات الوظيفية والإدارية داخل الكلية، ما استدعى اتخاذ قرار العزل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي هذا القرار أيضا في اتجاه تكريس الحكامة الجيدة وتفادي أي اختلال من شأنه أن ينعكس سلبا على تسيير الكلية، خاصة في ظلالتحديات التي تواجه الجامعة المغربية في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمالية، وضمان جودة الخدمات البيداغوجية والإدارية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى بعث رسالة واضحة مفادها أن أي تجاوز أو خلل في التسيير لن يقابل بالتغاضي، بل بالمحاسبة الصارمة وفق ما تقتضيه القوانين والمسؤوليات.

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