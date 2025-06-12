الفرقة الوطنية تطيح بنجل رئيس جماعة المضيق المبحوث عنه 

كانت مناسبة عيد الاضحى فرصة سانحة للإطاحة بأحد الاشخاص المبحوث عنهم بمقتضى مذكرات بحث وطنية، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في الكوكايين وقضايا أخرى تتعلق بإصداره شيكات دون رصيد .

وحسب ما علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بنجل رئيس المجلس الجماعي لمدينة المضيق، الذي ظل في حالة فرار، بعيدا عن المدينة التي أصدرت السلطات الأمنية بها مذكرات بحث في حقه بعد شكايات لأصحاب شيكات تسلموها من الشخص المعني، ليكتشفوا أنها بدون مؤونة، كما عرف عن الشخص ذاته تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

وفي تفاصيل اعتقاله ذكرت مصادر “الصباح” أن نجل جماعة المضيق الذي كان يتخذ من مدينة آكادير مخبأ له، اختار مناسبة عيد الأضحى ليزور بيت أسرته، إذ جرى اعتقاله ليلة أمس (الأربعاء)، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اهتدت إلى المكان الذي حل به ليحتفل بعيد الاضحى بمنطقة “سانية الطريس”.

و تم اقتياد المعني بالأمر إلى مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن المضيق الفنيدق، إذ وضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث الذي يسعى لتفكيك الشبكة التي يحتمل أن يكون الموقوف أحد أعضائها، وكشف باقي المتورطين في قضية الاتجار في المخدرات القوية، بعدما سبق لعناصر الشرطة القضائية أن أوقفت أحد عناصر هذه الشبكة.

يذكر ان الشخص المعني تحوم حوله العديد من الشبهات، خاصة جراء علاقة المصاهرة التي تجمعه بأحد بارونات المخدرات الصلبة المقيم بالديار الإسبانية.

يوسف الجوهري (تطوان)

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