وكالة المياه والغابات تحذر من حرائق غابوية مرتقبة بعدد من الأقاليم

في إطار جهودها الاستباقية للحد من مخاطر حرائق الغابات، أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الأحد، خرائط تنبؤ علمية دقيقة، تحدد المناطق المهددة باشتعال النيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 16 يونيو إلى الجمعة 20 يونيو 2025.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الخرائط تستند إلى تحليل معطيات علمية دقيقة، تشمل طبيعة الغطاء الغابوي وقابليته للاحتراق، بالإضافة إلى التوقعات المناخية والخصائص الطبوغرافية للمناطق المعنية.

وبناء على هذه المؤشرات، تم تصنيف عدد من الأقاليم حسب درجة الخطورة كما يلي:

خطورة قصوى (المستوى الأحمر): تشمل أقاليم أزيلال، بني ملال، شفشاون، القنيطرة، الخميسات، العرائش، طنجة-أصيلة، تاونات وتازة.

خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي): في أقاليم أكادير-إيدا أوتنان، الحسيمة، بركان، فحص-أنجرة، إفران، خنيفرة، المضيق-الفنيدق، الناظور، وزان، وجدة-أنجاد، الصخيرات-تمارة، تاوريرت، تارودانت وتطوان.

خطورة متوسطة (المستوى الأصفر): تشمل أقاليم الصويرة، الرباط، سلا، صفرو وسيدي سليمان.

ودعت الوكالة، السكان المجاورين للمجالات الغابوية، والعاملين بها، وكذا المصطافين والزوار، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتفادي أي نشاط قد يتسبب في نشوب حرائق، من قبيل إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر.

كما شددت على ضرورة إبلاغ السلطات المحلية على الفور في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة في الحفاظ على الثروة الغابوية الوطنية، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية والنشاط البشري غير المسؤول.

مرتبط