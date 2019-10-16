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    الصباح TV
    منذ 30 دقيقة

    فيديو : من قلب كتامة… سيدات الكيف يحكين تجربتهن بمنطقة بني عيسي

    تصوير ومونتاج : عبد المجيد بزيوات
    أخبار 24/24
    منذ ساعتين

    مراجعة اللوائح الانتخابية : الداخلية تحدد فترة تقديم طلبات القيد

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، أن الفترة…
    أخبار 24/24
    منذ 3 ساعات

    مقاولون مغاربة وأجانب يستكشفون فرص الاستثمار بالداخلة

    قام نحو ثلاثين مقاولا ذاتيا ومستثمرا مغربيا وأجنبيا، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30…
    أخبار 24/24
    منذ 3 ساعات

    إيقاف عنصرين خطيرين مواليين لـ”داعش” بضواحي تازة

    قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم (الثلاثاء)، بإيقاف عنصرين…
    أخبار 24/24
    منذ 14 ساعة

    فيديو … آخر مستجدات الأزمة المغربية الإسبانية

     
    أخبار 24/24
    منذ 15 ساعة

    كورونا … تخفيف التدابير الاحترازية ابتداء من يوم غد

    قررت الحكومة، ابتداء من فاتح يونيو المقبل، اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج…
    أخبار 24/24
    منذ 16 ساعة

    برلماني فرنسي : المغرب البلد “الأكثر استقرارا” في منطقته

    أكد النائب البرلماني الفرنسي أنطوان هورث، أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقته، مبرزا…
    أخبار 24/24
    منذ 17 ساعة

    البيضاء : 12490 مترشحا للباكالوريا بعمالة مولاي رشيد

    أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية…
    أخبار 24/24
    منذ 19 ساعة

    أمير المؤمنين يعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

      أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل…
    أخبار 24/24
    منذ 19 ساعة

    تكوين القضاة الناطقين باسم النيابات العامة في الرباط

    افتتحت رئاسة النيابة العامة ، اليوم الاثنين بالرباط ، السلسة الثانية من الدورات التكوينية لفائدة…

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