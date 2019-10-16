وجهت الاستخبارات الإسبانية انتقادات إلى حكومتها وصفها مراقبون بـ “اللاذعة”، بخصوص استقبال زعيم الانفصاليين بطريقة سرية فوق ترابها. ونقلت وسائل إعلام إسبانية…
في مشهد مثير، وخلال جلسة القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، الجمعة…
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بالتحقيق في مزاعم محاولة…
توبع بجناية السرقة الموصوفة وحكم عليه بأربع سنوات قضت غرفة الجنايات الابتدائية…
يبيع دواء محظورا للإجهاض بمبالغ مالية مهمة انتصبت الغرفة النقابية لصيادلة فاس،…
تمكنت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بالشماعية، الأسبوع الماضي، من ضبط…
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، شابين في عقدهما…
لقي طفل يبلغ من العمر عشر سنوات مصرعه بجماعة مرس الخير، التابعة…
ضبط متلبسا بمحاولة الاحتيال على مرتفقي مستشفى بسلا بدعوى إخضاعهم للمراقبة أحالت…
الفرقة الوطنية حجزت حاسوبين بهما بيانات بطائق بنكية دولية أحالت الفرقة الوطنية…
عبد النباوي قال إن قرارات الاعتقال الاحتياطي تتأثر أحيانا بالضغط الاجتماعي قال…
في نونبر 2019، أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار برنامج “100 يوم 100 مدينة”، استجابة للتوجيهات الملكية من أجل إفراز نخب…
أغلب المؤثرات ينكرن الخضوع لعمليات تجميل متكررة وتركيا الوجهة المفضلة يعتبر موضوع عمليات التجميل الأكثر إثارة وجدلا داخل حسابات المؤثرين…
الأحزاب تندد بمواقف تستهدف النيل من القضية الوطنية ذات الأولوية والإجماع الوطني أعلنت الأحزاب تمسكها بالإجماع الوطني وراء الملك من…
نادل نكل بجثة سائق جرافة وثلاثيني قتل أربع ضحايا بتاونات وجانحون أحدثوا فوضى بتازة تزايد رقم الجرائم العنيفة وإزهاق الأرواح…
ذوو سوابق وعاطلون يبتزون السائقين وصمت السلطات يفضح التواطؤ يرتدون سترات ملونة تتوزع ما بين اللون الأصفر والبرتقالي، أو بذلات…
لجوء بارونات إلى إسبانيا بعد اشتداد الحصار عليهم من قبل الأجهزة المغربية كشفت تحريات أمرت بإجرائها رئاسة النيابة العامة لجوء…
الأكاديمية لم تحدد الوسائل البيداغوجية المستعملة للتعليم عن بعد لم تكشف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس عن مخططها لتوفير وسائل…
تحتضن شبكة المعهد الفرنسي بالمغرب الدورة العاشرة لتظاهرة “اللقلاق الفصيح، ربيع كتب الناشئة بالمغرب” والمخصصة لأدب الطفل، والتي تستهدف الأطفال…
تفاقم الأسواق العشوائية بالبيضاء واحتلال الطرق والشوارع وتنامي مظاهر التسيب في يوليوز 2019، أعلنت جماعة البيضاء، ولوج تجربة جديدة في…
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