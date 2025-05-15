بالفيديو.. السكوري: الصناعة الخضراء خيار استراتيجي لتحفيز التشغيل بالمغرب

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الانتقال إلى صناعة خالية من الكربون يشكل رافعة للتشغيل ذات إمكانات غير مباشرة.

وأوضح السكوري، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى “REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact”، أنه “على الرغم من أن الانتقال نحو صناعة منخفضة الكربون لا يجعل من القطاع مولدا مباشرا كبيرا لفرص الشغل، إلا أن 400 ألف منصب شغل المتوقعة على مدى عقد من الزمن من شأنها أن تحدث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة الرهان الملح المرتبط بالكفاءات في المهن المتعلقة بالتحول الطاقي وسد العجز في الكفاءات، خاصة في المهن المتخصصة في التصميم، والتنفيذ، وصيانة التكنولوجيات منخفضة الكربون.

وذكر، في هذا السياق، بأنه تم إحداث ثلاثة معاهد متخصصة في وجدة وطنجة وورزازات، بطاقة تكوينية حالية تبلغ 1.500 مقعد، مع التركيز على تكوينات تشمل مجموعة من المهن في مجالات التصميم، والهندسة، والتنفيذ، إضافة إلى مهن ميدانية مثل الإصلاح والصيانة.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، إلى أن الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون يعتمد على تمويلات جديدة ومشاريع مبتكرة، موضحا أن البنك يوفق بين متطلبات تمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون مع أهداف الربحية وإدارة المخاطر، عبر دعم الشركات في عملية التحول من خلال تمويلات ملائمة واستشارات عملية.

كما أبرز أهمية اتباع نهج متكامل يجمع بين الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن المغرب، بفضل موارده الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح، يتوفر على إمكانات استراتيجية لإنتاج طاقة تنافسية؛ وهو نهج يتيح خلق القيمة مع احترام مبادئ التنمية المستدامة التي ترتكز على الإنسان والحفاظ على البيئة والازدهار المشترك.

وفي سياق تعزيز الجهود والمبادرات، جدد منسق مبادرة التكيف لإفريقيا والرئيس المشارك لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ، سيني نافو، التزام الصندوق بالابتكار، خصوصا في مجالات الشراكات، والتكنولوجيا، والتمويلات، والسياسات العمومية.

وأضاف قائلا: “في السنوات المقبلة، نرغب في إشراك الصندوق الأخضر للمناخ بشكل كامل إلى جانب المملكة في عدة مبادرات واستراتيجيات مبتكرة قيد التنفيذ، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر وسلسلة قيمة المركبات الكهربائية”.

ويعود منتدى “REACT” في نسخته الثانية بطموح جديد يتمثل في جعل الابتكار رافعة ملموسة في خدمة إزالة الكربون من الصناعة المغربية، مع التركيز على ركيزة أساسية أخرى في هذا التحول، وهي الصناعة.

وانعقدت جلسة الافتتاح تحت شعار “تمهيد الطريق.. استراتيجيات والتزامات نحو صناعة خالية من الكربون”، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد.

ويعد هذا المنتدى، الذي ينظم بمبادرة من “H2O Hub” وتشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضاء للحوار والالتزام، يجمع بين الشركات، والمؤسسات، والمقاولات الناشئة، والباحثين، والفاعلين الماليين لتبادل التجارب العملية والتفكير المشترك، بهدف بلورة حلول فعالة، ودائرية، وتنافسية.

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