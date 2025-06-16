إيقاف شابين فرنسيين حاولا تهريب 80 كيلوغراما من الشيرا

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي باب سبتة، مساء اليوم (الاثنين)، من إحباط عملية تهريب لمخدر الشيرا في عملية كان شابان يحملان الجنسية الفرنسية يحاولان تنفيذها.

وفي تفاصيل هذه العملية التي زودت “الصباح” بمعطياتها مصادر مطلعة، فإن عناصر الجمارك العاملة بالمعبر المذكور، بتنسيق مع عناصر الأمن، وخلال عملية تفتيش لإحدى السيارات المرقمة بفرنسا، من نوع “سيتروين بيكاسو” كان على متنها شابان فرنسيان ، ذكر وأنثى، من مواليد سنة 2000، تم العثور على كمية المخدرات التي وصلت إلى 79.4 كيلوغراما من مخدر الشيرا، والتي يظهر أن عملية تهييئها من أجل تهريبها تطلبت إحداث عدد من التدخلات على مستوى جناحي السيارة، الأيمن والأيسر، وكذا لوحة القيادة، وهيكل السيارة السفلي الذي تم إحداث نتوءات به من أجل دس المخدرات داخلها.

وبمجرد حجز كمية المخدرات المذكورة عملت عناصر الشرطة العاملة بمعبر باب سبتة على توقيف الشابين الفرنسين المتورطين في التهريب، إذ تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل فتح تحقيق في تورط الفرنسيين في التهريب، وكذا المسار الذي قطعته المخدرات قبل إعدادها للتهريب الدولي.

يوسف الجوهري (تطوان)

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