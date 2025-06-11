أمن مطار مراكش يوقف فرنسيا مبحوثا عنه دوليا

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، اليوم الأربعاء، فرنسيا يبلغ من العمر 31 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وتم توقيف المشتبه فيه، وفق ما أفاد به مصدر أمني، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء على الأموال والممتلكات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية للسرقة بالكسر وباستعمال العنف في حق حارس محل تجاري في غضون سنة 2023، حيث تمكن من الاستيلاء على ساعات ثمينة ومجوهرات تناهز قيمتها المالية 860 ألف أورو.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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