من قلب “كنزي تاور” بالبيضاء.. مطعم “بيتوين” يطلق قائمة صيفية جديدة

كشف مطعم “BETWIN”، الموجود في الطابق الثاني من فندق “كنزي تاور” بالدار البيضاء، عن قائمة أطباقه الصيفية الجديدة، التي تعد زوار المدينة بتجربة نكهات لبنانية أصيلة، ممزوجة بأطباق البحر الأبيض المتوسط.

وتتميز هذه القائمة، المصممة خصيصا لفصل الصيف، بتوليفة من الأطباق التي تجمع بين الانتعاش والكرم والإبداع، وهي متوفرة خلال وجبتي الغداء والعشاء، ضمن أجواء هادئة ومريحة ترضي جميع الأذواق.

ولإضفاء لمسة إضافية على تجربة الزبناء، يقدم “BETWIN” أيضا قائمة جديدة من الكوكتيلات المبتكرة من إعداد محترف في مزج النكهات، يمكن تذوقها خلال ساعات الغروب أو في السهرات المسائية.

ويشكل المطعم وجهة مثالية لا تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع فقط، بل أيضا لفترات الراحة خلال أيام العمل، سواء من أجل غداء عمل مشمس أو عشاء غير رسمي بعد يوم حافل. ويستفيد “BETWIN” من موقعه الإستراتيجي وسط المدينة، مما يجعله ملاذا مثاليا لدمج العمل بالمتعة.

وبفضل شرفته الواسعة والمفتوحة، يواصل “BETWIN” فرض نفسه كأحد أكثر الأماكن جاذبية في الدار البيضاء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بنسيم الصيف أثناء تذوق أطباق شهية. سواء كنتم برفقة الأصدقاء، العائلة أو الزملاء، تعدكم التجربة بلحظات دافئة في فضاء عصري وأنيق، يخلو من أي تكلف.

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