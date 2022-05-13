الأولى
تبديد ملايين في كراء سيارات بالأوقاف
استعملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، آلية إدارية لاسترجاع أموال عمومية صرفت بنوع من “التحايل” على القانون، أو اعتمدت على قراءة مختلفة لبعض فصوله، للاستفادة من عملية صرف المال العام دون وجه حق. واستطاعت الأوقاف والشؤون الإسلامية استرجاع المال من كبار موظفيها، دونما حاجة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم التيأكمل القراءة »
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