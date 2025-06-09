تخفيضات صيفية استثنائية في حملة “مرحبا بيكم” لفنادق “كنزي”

أطلقت مجموعة فنادق “كنزي” حملتها الصيفية “مرحبا بكم”، الموجهة إلى المغاربة داخل الوطن وخارجه، بهدف تعزيز علاقتها بزبنائها وتوفير تجربة إقامة دافئة ومميزة تجمع بين المهنية العالية والضيافة الأصيلة.

وقررت المجموعة منح تخفيض بنسبة 30% على الإقامة في أحد فنادقها العشرة المنتشرة عبر ست وجهات سياحية وطنية، وذلك ابتداءا من 26 ماي إلى 15 شتنبر 2025، للحجوزات التي تشمل الإقامة بين يونيو ونهاية شتنبر، مع حجز حصري عبر موقعها الرسمي.

واعتمدت المجموعة على مقاربة عائلية وإنسانية تعكس روح الضيافة المغربية، حيث تقدم فنادقها بيئة تجمع بين الراحة والخصوصية والأجواء الودية، خاصة في فترة الصيف التي تعرف إقبالا كبيرا من السياح المغاربة والمغتربين. ويعكس شعار الحملة “في كنزي، أنت لست مجرد زبون بل قريب” هذا التوجه، مما يرسخ مكانة المجموعة كوجهة مفضلة للإقامة الراقية ذات الطابع المحلي الحميم.

وأطلق فندق “كنزي روز غاردن” بمراكش بدوره عرضا صيفيا خاصا ما بين 16 يوليوز و23 غشت 2025، يتضمن إقامة مريحة وسط الطبيعة مقابل 900 درهم للفرد في غرفة مزدوجة مع الفطور، و700 درهم كزيادة لليلة الإقامة الفردية، مع مزايا مهمة مثل الإقامة المجانية لطفل دون سن 6، وخصم 50% للطفل الثاني دون 12، بالإضافة إلى ترقية مجانية للغرف أو معاملة VIP للحجوزات المبكرة.

كما قدم فندق “كنزي منارة بالاس” عرضا شاملا بصيغة “All Inclusive” من 1 يونيو إلى 30 شتنبر 2025، يشمل غرفة مزدوجة عائلية بسعر 2800 درهم لليلة، مع إقامة مجانية لطفل دون 12 سنة، إلى جانب مشروب ترحيبي، أنشطة ترفيهية يومية، دخول مجاني إلى نادي الأطفال ومركز اللياقة البدنية، وخصم 10% على خدمات السبا، ما يجعل من هذا العرض فرصة مثالية لعطلة عائلية متكاملة في قلب المدينة الحمراء.

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