تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 08 يونيو الجاري، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط والدار البيضاء والجديدة والراشيدية وصفرو وأكادير وويسلان وتازة والمحمدية والداخلة.

وقد تضمنت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 14 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة والتدبير الإداري، حيث شملت على الخصوص تعيين رئيس منطقة أمن المحيط بولاية أمن الرباط، وتعيين نواب لرؤساء مناطق أمن عين السبع الحي المحمدي والحي الحسني والبرنوصي زناتة بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بالبئر الجديد.

وعلى مستوى مصالح الأمن العمومي دائما، همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للسير والسلامة الطرقية بكل من مدن الداخلة وصفرو والمحمدية ومنطقة مديونة بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تعيين رؤساء دائرتين للشرطة بمنطقة أمن ميناء أكادير والأمن الجهوي بالداخلة.

أما بخصوص باقي التعيينات، فقد همت تعيين رئيس الفرقة جهوية للاستعلامات العامة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية وتعيين رئيس المصلحة الإدارية الجهوية بمدينة تازة ورئيس الفرع الإداري بمنطقة أمن ويسلان ضواحي مكناس.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة ومكثفة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني المرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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