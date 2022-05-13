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أســــــرة

مواد كيماوية تسببها

منذ 8 دقائق
السباعي اختصاصي في الأمراض الجلدية أكد ضرورة التوقف عن استعمالها بعد ظهور الأعراض كشف الدكتور منير السباعي، اختصاصي في الأمراض الجلدية وأمراض الشعر والأظافر، علاقة بعض مستحضرات الاستحمام وترطيب البشرة بالإصابة بالحساسية. وقال السباعي في حوار مع “الصباح” إن مواد كيماوية تستعمل في بعض المستحضرات يمكن أن تكون السبب، قبلأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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