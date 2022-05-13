مجتمع
قباضة الألفة … “البق ما يزهق”
حراس الأمن الخاص يدققون في هوية المرتفقين ومسنون عاجزون عن الحصول على مقاعد الانتظار توجد قباضة الألفة بالبيضاء، قرب أكثر الأحياء كثافة سكانية بالعاصمة الاقتصادية، وتشرع في استقبال زوارها خلال ساعات الصباح الباكر، علما أن مواعد انطلاق العمل الرسمية، تشير إلى الثامنة والنصف صباحا. يحرس القباضة حارس أمن خاص يرفعأكمل القراءة »
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