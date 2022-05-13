أســــــرة
نــصــيـــحــة:اختيار الأفضل
يوصي أطباء الأمراض الجلدية باستخدام كريمات الوقاية من الشمس لحماية البشرة من امتصاص أشعة الشمس الضارة – الأشعة فوق البنفسجية الطويلة UVA، والمتوسطة UVB . ولكن بعض العناصر الكيميائية في واقيات الشمس يمكن أن تسبب ردة فعل تحسسي يظهر على شكل طفح جلدي وبشرة متهيجة، ومن أكثرها شيوعا العناصر الكيميائيةأكمل القراءة »
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