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لاعبون يتزعمون عصابة
متورطون في سرقة هواتف فتيات باستعمال سيارة وأمن بني ملال اعتقلهم أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، مساء أول أمس (الأربعاء)، بثلاثة لاعبين اختاروا تعطيل شعار “الرياضة تهذيب للنفوس”، والانصياع لهوى النفس بتكوين عصابة إجرامية. وحسب مصادر “الصباح”، تفاجأ عدد من المكونات الرياضية والجماهير الحاضرة للمباراة، التي جمعتأكمل القراءة »
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