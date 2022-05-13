الأولى
10 سنوات لأصحاب الوشايات الكاذبة
وزير العدل قال إن جمعيات حماية المال العام لا حق لها في رفع الدعاوى توعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جمعيات حماية المال العام، برفع دعاوى ضدها، ومحاسبتها وإصدار عقوبات في حقها، قد تصل إلى عشر سنوات سجنا، عندما يتعلق الأمر بشكايات أو وشايات صدرت بشأنها أحكام بالبراءة في حقأكمل القراءة »
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