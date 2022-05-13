الأولى
فرنسا في مهب الفساد
أوردت تقارير إعلامية تفاصيل فضائح فساد تهدد بسقوط مسؤولين فرنسيين كبار، دبلوماسيين وأمنيين, كاشفة النقاب عن تورط وزير الخارجية في ملف ريع إفريقي نجمت عنه اتهامات رسمية للوزير لودريان ونجله، وقضية غش في مباراة توظيف عمداء شرطة ورطت مسؤولين حكوميين وتسببت في عزل أغلب قيادات الإدارة العام للأمن. وتضمنت التسريباتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا