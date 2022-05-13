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أســــــرة

حساسية الجلد… خطر مواد التجميل

منذ 9 دقائق
احتواؤها على عناصر كيميائية يساهم في تهيجات البشرة يمكن أن تصبح البشرة حساسة لعدة أسباب، و خلال أي مرحلة من مراحل الحياة، من سن الطفولة و حتى الشيخوخة. وتحدث عندما تضعف وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، مما يجعلها عرضة للمهيجات الخارجية مثل المواد الكيميائية التي تحتوي عليها مستحضرات التجميل، من قبيلأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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