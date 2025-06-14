بالصور ..  إحباط تهريب حوالي 45 كيلوغراما من الحشيش بباب سبتة

علمت “الصباح” أن عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، بتنسيق مع عناصر الأمن، تمكنت من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات التي كان أحد الاشخاص الذي يحمل جواز سفر إسباني يعتزم القيام بها ليلة أمس (الجمعة).

وحسب مصادر “الصباح”، فإن السائق المزداد بتاريخ 1971 بفرنسا، كان برفقة مواطنين آخرين من جنسية فرنسية على متن سيارة من نوع (أودي Q5)، كانت تجر وراءها مقطورة على متنها ثلاث دراجات نارية للأشخاص المعنيين.

ومكنت عملية تفتيش دقيقة لعناصر الجمارك للسيارة من اكتشاف كمية تقدر ب 42.2 كيلوغراما من مخدر الشيرا الملفوفة بعناية بواسطة لصاق بلاستيكي، كانت مدسوسة في مناطق محيطة بعجلات السيارة.

كما وقفت العناصر الجمركية على تهييئ مناطق مختلفة من السيارة من أجل حشوها بالمخدرات، ذلك أن تجاويف حديدية من جنبات السيارة تم إعدادها لتخبئة المخدرات، تطلبت إستعانة عناصر الجمارك بآليات للقطع من أجل الوصول إلى إخراج المخدرات المحشوة داخلها.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، أحالت عناصر الأمن بباب سبتة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث مع المشتبه في تورطهم في عملية للتهريب الدولي المذكورة للمخدرات.

يوسف الجوهري (تطوان)

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