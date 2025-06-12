جلالة الملك يهنئ رئيس فيدرالية روسيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة احتفال فيدرالية روسيا الصديقة بعيدها الوطني، يسعدني أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مشفوعة بأطيب المتمنيات للشعب الروسي باطراد الرخاء والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للروابط المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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