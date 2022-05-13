مجتمع
دعم الاستثمار في الصناعات الغذائية ببني ملال
في إطار الجهود المبذولة لتحفيز وجلب الاستثمارات بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة رفقة رئيس مجلس الجهة وعمال الأقاليم بالجهة، الثلاثاء الماضي، بمقر الولاية، حفل التوقيع على مجموعة من بروتوكولات اتفاق بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعدة شركات مستثمرة، استفادت من موافقة اللجنة الجهويةأكمل القراءة »
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