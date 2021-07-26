خاص
قضية “بيغاسوس”… “الغيرة تهضر”
المغرب يلجأ إلى القضاء في حق “العفو الدولية” وائتلاف “القصص الممنوعة” ويطالب بدليل على افتراءاتهما يقول الجزائريون في لسانهم الدارج، القريب جدا من لساننا، “الغيرة تهضر»، بمعنى أن الحسد والغيرة يدفعان الشخص الذي يشعر بهما، إلى أن يتفوه لسانه بجميع أنواع الكذب والافتراءات في حق الشخص الذي يغار منه، دونأكمل القراءة »
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