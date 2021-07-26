الرياضة
رسالة رياضية: أزمة الرجاء
يعاني الرجاء وضعا ماليا معقدا، لكنه جزء من الأزمة وليس الأزمة كلها. كيف؟ أغلب الأندية الوطنية تعاني مشاكل مالية، وصعوبات كبيرة في تحقيق التوازن المالي، بسبب سوء التدبير، وشح الموارد، وركود سوق الإشهار، وضعف عائدات النقل التلفزيوني، وتداعيات فيروس كورونا، سيما إجراء المباريات دون جمهور. هذه العوامل، وبدرجة أكبر منعأكمل القراءة »
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