افتتاحية
بورجوازية متعفنة
باختصار شديد: هي مجموعة من محدثي النعمة، الذين قطر بهم “سقف” الإسمنت والبناء والسكن الاقتصادي المغشوش، ورخص الاستثناء والترامي على عقارات الدولة والخواص في السنوات الأخيرة. صائدو الفرص، الذين وجدوا أنفسهم، في غفلة من الجميع، في “الضفة الثانية”، حتى اعتقدوا أنهم من أهل الدار!! أغنياء “الصدفة” الذين صنعوا لأنفسهم منتدياتأكمل القراءة »
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