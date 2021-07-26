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مجتمع

كل الطرق تؤدي إلى شاطئ الجديدة

منذ ساعتين
مصطافون من كل المدن وباعة متجولون يتركون وراءهم أكواما من النفايات رغم انتشار فيروس كورونا والتشديد في الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الداخلية، فإن زوار الجديدة ومصطافيها تقاطروا عليها من كل مكان، إذ ساهم في ذلك أيضا ارتفاع درجة الحرارة بالمناطق الداخلية. كل الطرق تؤدي إلى الجديدة، الطريق السيار والطريقأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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