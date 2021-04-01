الصوفي: مضـاعـفـة العـقـوبـة

القضاء الزجري لا يأخذ بحالات العود ظرفا للتشديد

بوشعيب الصوفي *

حالات العود هي حالات واقعية وقانونية أدرجها المشرع في الفرع الثالث المتعلق بالظروف المشددة للعقوبات، حسب نوع الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، وحسب تصنيف كل نوع من هذه الجرائم والتوصيف القانوني الذي يتعلق بكل جريمة، إذ أن كل نوع من أنواع الجرائم يدخل في إطار الخانات المذكورة، لنوع الجريمة المقترفة من قبل الجناة.

وأوجد المشرع الجنائي إطارا مرجعيا وترسانة قانونية في المواد والفصول من 152 إلى المادة 153 من القانون الجنائي، حددت بأنه يعتبر في حالة العود طبقا للشروط المقررة من يرتكب جريمة ثانية بعد أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جريمة سابقة، والمقصود بقوة الشيء المقضي به هو الحكم النهائي القطعي الذي لم يعد خاضعا لأي طعن من الطعون العادية. وجاءت المادة 155 لتعطي تفصيلات ونماذج لبعض الجرائم والجنايات التي ترتكب في حالة عود، ومثال ذلك أن من يرتكب جناية عقوبتها من خمس سنوات إلى عشر، فإن العقوبة المقررة للجريمة الثانية المرتبطة بحالة العود هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وفي حالة ارتكاب جريمة ثانية في حالة العود تكون العقوبة في الجريمة الأولى 20 سنة، فإن الجناية المرتكبة في حالة العود في هذه الحالة ترفع من 20 سنة إلى 30، وإذا كان الأمر بعقوبة المؤبد ترفع العقوبة المرتكبة إلى الإعدام.

وأفردت المواد 156 و157 و158 حالات العود والعقوبات المشددة في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، بحيث يحكم في هذه الحالة بعقوبة حدها الأقصى المتمثل في خمس سنوات، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا في الجنحة الثانية، وتتمثل الجنح المتماثلة لتقرير حالة العود في السرقة وخيانة الأمانة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة التوقيع على بياض وإخفاء الشيء المتحصل عليه من جناية أو جنحة والقتل الخطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب حادثة وهتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الدعارة والعصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القوة العمومية وجرائم العنف ضد النساء (الجنح التي يرتكبها الزوج في حق شريكته أو العكس) والجنح المرتكبة في حق الأطفال، وبالنسبة إلى عقوبة المخالفة ترفع بدورها العقوبة والغرامة في حالة العود إلى الضعف، إذا ارتكبت في أقل من سنة.

ولا يتم تطبيق حالات العود بشكل اعتيادي من قبل القضاء الزجري لعدم الإدلاء بما يفيد بحالة العود في حق المتهمين بموجب حكم نهائي غير قابل للطعن، والحائز لقوة الشيء المقضي من قبل سلطة الاتهام، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق وتفعيل حالات العود ظروفا مشددة في حق المعتادين على اقتراف الجرائم المماثلة في ظرف قياسي، وهو ما يدل على فشل المؤسسة السجنية مؤسسة قادرة على إعادة إدماج السجناء، والموضوع يحتاج إلى مقاربة وتحليل، وتبقى حالة العود تتسيد ملفات ذوي السوابق.

* محام