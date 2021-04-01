قيادة “بيجيدي” على صفيح ساخن

مجلس وطني استثنائي والشباب يرفضون المعمرين

تمرد شباب العدالة والتنمية، ضد شيوخ الحزب من معمري البرلمان، والمجالـــس الترابية، ووضعوا قيـادة الحزب في موقف حرج جدا، وقرروا خوض معركة إنهاء احتكارهم تمثيل الحزب في المؤسسات المنتخبة.

وقالت مصادر “الصباح” إن أعضاء المجلس الوطني سيثورون في وجه قيادة الحزب والمعمرين منهم في الاجتماع الاستثنائي المنتظر، السبت المقبل، من أجل التداول والمصادقة على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان، والجماعات الترابية، والغرف المهنية.

وأكدت المصادر أن شباب الحزب قرروا أن يكون اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المقبل ساخنا، لذلك وضعوا خطة تعديل القوانين والأنظمة الخاصة بالترشيح في اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التي يتحكم فيها أعضاء الأمانة العامة للحزب، عبر رفع شعار ولاية واحدة تكفي لترشيح أعضاء الحزب في الانتخابات المقبلة، ضدا على المعمرين بينهم قياديون استفادوا من أربع ولايات متتالية.

وأضافت المصادر أن شباب “بيجيدي” سيرسلون مقترحات عملية إلى لجنة الأنظمة والمساطر التي ستعقد اجتماعهـــا، بعد غد (الخميس)، لأجل إقناع أعضائهــا بمنع المعمرين من الترشح مجددا وفسح المجال لنخب جديدة ملت من الانتظار، وتريد الإسهام في العمل السياسي عبر المؤسسات، من خلال رفع توصيات بهذا الخصوص إلى المجلس الوطني المقبل، قصد فسح المجال لكفاءات لديها أفكار جديدة، ولا يكاد أحد يستمع إليها بل تصطدم بمنع تداول مقترحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل “بيجيدي” في حالة فوران طبيعية، على غرار أغلب الأحزاب، برفع الشباب والنساء مطلب ضمان استقلالية أكبر فـي التصرف، وإنهاء ثقافة “الولاءات” المرتكزة على تبادل الخدمات والمنافع، ونقل الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة للقادة لنيل رضاهم على حساب الكفاءات.

وارتفعت أصوات لمنع شيوخ الحزب من الترشح لولاية ثالثة أو رابعة أو خامسة، ما يعني رحيل الرعيل المؤسس، الذي ولج بعضهم البرلمان منذ الولاية التشريعية الأولى لهم 1997-2002، بينهم من تجاوز سن التقاعد بعشر سنوات، ولا يزال يتدخل في شؤون الحزب ويملي على الأعضاء كيفية التصرف كأنهم قاصرون سياسيا.

واقترح بعضهم في تدوينات على مواقـع التواصل الاجتماعي، بمنع المعمرين من الترشح لولاية أخرى، وحصر التمثيلية في ولايتين متتاليتين.

أحمد الأرقام