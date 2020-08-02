برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس التركماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركمنستان، غوربانغولي بيرديمحمدوف، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس التركماني، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، والتوفيق في المساعي والمهمات النبيلة لجلالته، مشفوعة بأطيب المتمنيات بالسلام والرفاه والازدهار للشعب المغربي الشقيق. وأكد الرئيس بيرديمحمدوف أن عيد الأضحى يشكل “إحدى أعظم الاحتفالات الملأى بدلالات تسامي القيم الروحية العليا – الإنسانية، والطيبة، والكرم- على مر الزمان”.

ومما جاء في برقية الرئيس التركماني “أعتقد جازما أن هذا الاحتفال المبارك سيعزز وحدة وتضامن الأمة الإسلامية قاطبة”.