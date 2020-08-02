برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس القمري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من لرئيس اتحاد جزر القمر، أزالي أسوماني، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس أزالي أسوماني، في هذه البرقية، باسمه شعب وحكومة جزر القمر وباسمه الشخصي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة والهناء لجلالة الملك وللعائلة الملكية الكريمة والشعب المغربي الشقيق.

وتضرع الرئيس القمري، بهذه المناسبة، إلى الله العلي القدير، بأن يعيد أمثال هذه المناسبة على البلدان الشقيقة وكافة بلدان الأمة الإسلامية وهي تنعم بالسلام والأمن والازدهار “وأن يقينا من أي مكروه”.