خاص
قطاعات واعدة للاستثمار
امتيازات جبائية وبنيات تحتية وفرص متعددة في مجالات متنوعة تتوفر فاس على إمكانيات مهمة لجلب الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية، بفعل موقعها التاريخي والجغرافي الذي يتوسط المغرب، ويجعل الجهة حلقة وصل بين مختلف جهات المغرب ومحورا إستراتيجيا لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتتنوع فرص الاستثمار بالصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وترحيل الخدمات.أكمل القراءة »
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