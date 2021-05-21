خاص
مشاريع لتحقيق شعار المدينة الذكية
إعادة الروح لمعمل “كوطيف” وإحداث “تكنوبارك” على أنقاض مكتبة مهجورة تراهن جماعة فاس التي يرأسها العدالة والتنمية، على تحويلها مدينة ذكية وإعادة تأهيلها بشكل يعيد إليها إشعاعها الاقتصادي سيما بعد تحويل محيط المكتبة المهجورة بواد فاس بطريق مكناس لمنطقة «تكنوبارك» مؤهلة لاحتضان شركات ناشئة وأخرى أجنبية رائدة في مجال التكنولوجياتأكمل القراءة »
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