حوادث
15 سنة لهاتكي عرض قاصر بالحسيمة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة خمسة متهمين من أجل هتك عرض قاصر معروف بضعف قواه العقلية، وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا. وجرى إيقاف المتهمين الخمسة القاطنين بمنطقة تازوراخت التابعة لجماعة النكور بإقليم الحسيمة، من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببني بوعياش،أكمل القراءة »
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